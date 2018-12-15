رياضة | بث حي online .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم

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بث حي online .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون السبت 15/12/2018 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل فريق إيفرتون ضيفاً على نظيره فريق مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة السابعة عشر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتُقام مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر على الأراضي الإنجليزية.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الخليج 365 الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق مانشستر سيتي المباراة ساعياً لتشديد الخناق على فريق ليفربول صاحب صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، فيما يسعى فريق إيفرتون لمحاولة تعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب البطولة ذاتها.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون بث مباشر رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة: الثالثة والنصف عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الرابعة والنصف عصراً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الثانية والنصف ظهراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثانية المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

بث حي online .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Man City فى الدوري الانجليزي اليوم