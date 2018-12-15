شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراتي الزمالك والمصري بالكونفيدرالية والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره القطن التشادي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب بتروسبورت، بحضور جماهيري.

وفي نفس الدور من البطولة يلاقي فريق المصري البورسعيدي، نظيره فريق ساليتاس البوركيني، اليوم السبت، في الساعة الرابعة والنصف عصرا، على استاد المصري ببور سعيد.

ومن المقرر أن تنقل قناة «أون سبورت» أحداث المبارتان على الهواء مباشرة اليوم، وفقًا لما أعلنته شركة بريزنتيشن سبورتس التي فازت بحقوق مباريات الزمالك والمصري والإسماعيلي بالبطولات الإفريقية.