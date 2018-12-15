شكرا لقرائتكم خبر عن المصري بالأبيض والأخضر في مواجهة ساليتاس البوركيني بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري وساليتاس إف سي بطل بوركينا فاسو، والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، على ستاد المصري ببور سعيد، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، عن الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق، فيما سيرتدي فريق ساليتاس الطاقم البرتقالي المطعم بالأخضر والجوارب البرتقالي وسيرتدي حارسه الطاقم الرمادي.

أقيم الاجتماع بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية بالنادي المصري تحت رئاسة مراقب المباراة الكيني حسين صوالح، وبحضور مراقب الحكام النيجيري شوكوادي كاليستوس، فيما مثل فريق المصري في المؤتمر الكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق.