اتحاد جدة مهتم بضم مدافع ريال مدريد السابق

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحيفة تركية أن نادي اتحاد جدة السعودي مهتم بضم المخضرم بيبي قلب دفاع المنتخب البرتغالي الحالي. وذكرت صحيفة سبوكس التركية أن ادارة الاتحاد تقدمت بعرض مغري من أجل ضم لاعب ريال مدريد السابق لتعزيز صفوف الفريق الدفاعي في النصف الثاني من الموسم الحالي. عقد بيبي مع بشتكاش سينتهي في الصيف المقبل ولم يجدد اللاعب لناديه، حيث كان يتقاضى خلال الموسم الماضي 5 ملايين يورو خلال موسم واحد فقط. لاعب بيشكتاش التركي مطلب كذلك هام لنادي الغرافة القطري وساوثامبتون الانجليزي.

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