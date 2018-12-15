شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الترسانة: تصريحات مباراة النصر تم تفسيرها خطأ.. وأحترم الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد راجح وهبة، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الترسانة، احترامه ودعمه للحكام، مشدداً على احترامه لحكم مباراة الترسانة والنصر وكافة منظومة التحكيم بقيادة عصام عبد الفتاح، وأن تصريحاته عقب مباراة النصر تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وتلقى نادى الترسانة خطاباً من اتحاد الكرة باستدعاء راجح وهبة للحضور أمام لجنة القيم والأخلاق بالجبلاية للاستماع إلى أقواله عن تصريحات أطلقها فى وسائل الإعلام.

وأضاف راجح وهبة، أن مباراة الترسانة والنصر كانت مثيرة وحساسة بالنسبة لفريقه ما جعل الجميع فى حالة توتر فضلا عن ظروف اللقاء، وتقدم النصر بهدفين فى البداية جعل الأجواء متوترة حتى بعد نهايتها، ولكنه فى النهاية دائما يرى التحكيم والحكام من أهم عناصر اللعبة ويجب دعمهم مادياً ومعنوياً، مؤكداً أن محمد الصباحى حكم لقاء النصر من الحكام المميزين وخبرته خرجت بالمباراة لبر الأمان.

وأكد نائب رئيس الترسانة أن جميع الحكام الذين يحضرون لناديه لإدارة مباراة يتوافر لهم الأمان والدعم دائما حتى لو كانت جانب بعض القرارات الصواب.

يذكر أن فريق الترسانة الذى يقوده فنيًا أحمد كشرى حقق فوزًا صعبًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فريق النصر القاهرى، فى المباراة التى أقيمت باستاد النصر ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى، والتى يتنافس فيها أندية القاهرة والقناة ويتصدرها فريق سيراميكا كليوباترا.