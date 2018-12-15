أستاذ جامعى يدير مباراة الزمالك بالكونفدرالية .. وشه حلو على الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم أوغندى لإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادى اليوم السبت ببطولة الكونفدرالية الأفريقية يقوده براين ميرو حكم ساحة، ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول، ومارك سسونكو مساعدا ثانيا وأليكس موهابى حكما رابعا. ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية بعض المعلومات عن الحكم الأوغندى المنتظر إدارته لأولى مباريات الزمالك بالكونفدرالية خلال الموسم الحالى :- بدأ براين ميرو دخول عالم التحكيم كمحترف عام 2007 بعد إدارة العديد من مباريات دورى المدارس بأوغندا منذ أن كان عمره 15 عاما . تم ترشيح براين ميرو للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2012 لكنه لم ينجح فى اختبارات الكوبر ليتم استبعاد أسمه من قائمة حكام البطولة بعد تعرضه للإصابة خلال إجراء الاختبار وتسبب ذلك فى استبعاده من قائمة الحكام الدولية ببلاده . عاد براين ميرو لقائمة الحكام الدولية بأوغندا عام 2013 وحصل على لقب أفضل حكم بالبلاد فى نفس العام . يعمل براين ميرو استاذا جامعيا بكلية التربية الرياضية بجامعة ماكاريري فى العاصمة الأوغندية كمبالا ويجيد تحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية ومن أفضل هواياته السفر وسماع الموسيقى وممارسة رياضة السباحة . أدار براين ميرو مباراة سابقة لنادى الزمالك أمام رايون سبورت الرواندى فى إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عام 2015 ونجح الأبيض فى تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة . مباراة الزمالك ورايون سبورت الرواندى مباراة الزمالك ورايون سبورت الرواندى كما أدار براين ميرو مباراة لفريق بتروجت فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنفس العام لكن بدور الـ 64 أمام فريق الغزالة من جنوب السودان ونجح الفريق البترولى فى حسم اللقاء بهدف وحيد خارج ملعبه . هدف بتروجت فى غزالة الجنوب سودانى هدف بتروجت فى غزالة الجنوب سودانى

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