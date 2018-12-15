مباريات اليوم.. الترجي ضد العين بكأس العالم للأندية وريال مدريد يترقب نظيره بنصف النهائي

كتب - عادل أبو الفضل:

تنطلق اليوم السبت منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي تشهد مباراة عربية خالصة بين الترجي التونسي والعين الإماراتي على ستاد هزاع بن زايد.

ويسعى فريق الترجي التونسي إلى الوصول إلى نصف النهائي، كما يسعى العين الإماراتي لمواصلة عروضه الجيدة بعد الفوز في المباراة الأولى أمام ويلنجتون

النيوزيلندي، وسيواجه الفائز من تلك المباراة فريق ريفربليت بطل كأس ليبرتادوريس.

كما يلتقي فريق كاشيما انتلرز الياباني مع نظيره المكسيكي ديبورتيفو جوادالاخارا، في مباراة يراقبها ريال مدريد لمعرفة منافسه في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الترجي والعين:

وتقام مباراة الترجي ضد العين في السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة

والسابعة والنصف بتوقيت السعودية

موعد مباراة كاشيما انتلرز الياباني وديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي:

وتنطلق المباراة في الثالثة عصراًبتوقيت القاهرة

الرابعة مساءاَ بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة الترجي والعين:

تنقل المباراة قناة بين سبورت HD 1 المشفرة، بصوت المعلق حفيظ دراجي

القناة الناقلة لمباراة كاشيما انتلرز الياباني وديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي:

تنقل المباراة قناة بين سبورت HD 2 المشفرة، بصوت المعلق حسن العيدروس