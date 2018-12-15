رسالة من مدرب ريال مدريد الجديد لـ"سانتياجو سولاري" بشأن "الفتى المدلل"

يبدو أن حفل "الكريسماس" الذي أقامه ريال مدريد الإسباني، كانت الفرصة الأمثل لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، للحديث مع المدرب الجديد حول قرار "لا يعجبه".

ووفقا لصحيفة "ماركا"، أخبر بيريز مدرب ريال مدريد الجديد، سانتياجو سولاري، أن عليه أن "يحب إيسكو من

جديد".

وكثرت الأنباء مؤخرا حول ابتعاد النجم الإسباني إيسكو عن التشكيلة الأساسية، وعن عدم إعجاب سولاري "بفتى مدريد المدلل".

وحرص بيريز خلال حفلة "الكريسماس" السنوية على إظهار المحبة للنجم إيسكو، الذي يخوض موسما عصيبا

في العاصمة الإسبانية، في رسالة خفية لمدرب الفريق.

ومنذ رحيل المدرب زين الدين زيدان والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعيش ريال مدريد أوقاتا صعبة، مع تراجعه للمركز الرابع في الدوري الإسباني، وتعرضه لهزيمتين بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأهدى ريال مدريد كل من لاعبي فريقي كرة القدم وكرة السلة بالنادي أجهزة آيفون بمناسبة أعياد الميلاد.