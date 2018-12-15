اخبار الرياضه

رسالة من مدرب ريال مدريد الجديد لـ"سانتياجو سولاري" بشأن "الفتى المدلل"

0 نشر
0 0

رسالة من مدرب ريال مدريد الجديد لـسانتياجو سولاري بشأن الفتى المدلل

يبدو أن حفل "الكريسماس" الذي أقامه الإسباني، كانت الفرصة الأمثل لرئيس النادي فلورنتينو بيريز، للحديث مع المدرب الجديد حول قرار "لا يعجبه".

ووفقا لصحيفة "ماركا"، أخبر بيريز مدرب ريال مدريد الجديد، سانتياجو سولاري، أن عليه أن "يحب إيسكو من

جديد".

وكثرت الأنباء مؤخرا حول ابتعاد النجم الإسباني إيسكو عن التشكيلة الأساسية، وعن عدم إعجاب سولاري "بفتى مدريد المدلل".

وحرص بيريز خلال حفلة "الكريسماس" السنوية على إظهار المحبة للنجم إيسكو، الذي يخوض موسما عصيبا

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

في العاصمة الإسبانية، في رسالة خفية لمدرب الفريق.

ومنذ رحيل المدرب زين الدين زيدان والنجم البرتغالي ، يعيش ريال مدريد أوقاتا صعبة، مع تراجعه للمركز الرابع في ، وتعرضه لهزيمتين بدور المجموعات من .

وأهدى ريال مدريد كل من لاعبي فريقي كرة القدم وكرة السلة بالنادي أجهزة آيفون بمناسبة أعياد الميلاد.

شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من مدرب ريال مدريد الجديد لـ"سانتياجو سولاري" بشأن "الفتى المدلل" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2018 © -
الرجوع الى الاعلى