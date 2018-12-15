مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت مباريات الأسبوع الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويفتتح مانشستر سيتي لقاءات الجولة بمواجهة إيفرتون على ملعب استاد الاتحاد.

ويسعى فريق مانشستر سيتي للعودة إلى الانتصارات بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام تشيلسي، والتي أدت لتراجعه إلى المركز الثاني، ليقتنص ليفربول الصدارة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد

41 نقطة أما إيفرتون في المركز السابع برصيد 26 نقطة.

كما يلتقي فريق توتنهام صاحب المركز الثالث مع بيرنلي الذي يحتل المرتبة 17 بجدول الدوري الإنجليزي، على ملعب ويمبلي.

فيما يواجه هيدرسفيلد تاون المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري رمضان صبحي مع نظيره نيوكاسل يونايتد.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون:

ويواجه مانشستر سيتي فريق وإيفرتون في الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة

والثالثة والنصف بتوقيت السعودية

موعد مباراة توتنهام وبيرنلي:

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

السادسة مساءاَ بتوقيت السعودية

موعد مباراة هيدرسفيلد ونيوكاسل:

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة

السادسة مساءاَ بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة مانشسر سيتي وإيفرتون:

تنقل المباراة قناة بين سبورت 2 المشفرة

القناة الناقلة لمباراة توتنهام وبيرنلي:

تنقل المباراة قناة بين سبورت 3 المشفرة

القناة الناقلة لمباراة هيدرسفيلد ونيوكاسل:

تنقل المباراة قناة بين سبورت 8 المشفرة