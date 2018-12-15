رياضة | كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون الدوري الانجليزي | شاهد مباراة Man City اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون الدوري الانجليزي | شاهد مباراة Man City اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون الدوري الانجليزي | شاهد مباراة Man City اليوم

يبحث فريقا ليفربول ومانشستر سيتي عن القليل من المساعدة من جيرانهما غير الودودين، خلال مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل.

ويلعب مانشستر سيتي مع إيفرتون اليوم، ويلتقي ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد غداً.

وقفز ليفربول لصدارة الترتيب، متفوقاً على مانشستر سيتي، في الجولة الماضية بعدما مني حامل اللقب بالخسارة الأولى له في الدوري أمام تشيلسي.

وأصبح فريق ليفربول الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري حتى الآن، بعدما حقق الفريق أفضل انطلاقة له في الموسم بالفوز بـ13 مباراة من أصل 16.

ولكن هذا الأمر لا يجعل الفريق يقترب من التتويج باللقب الأول له منذ 1990، وفقاً لما قاله جيورجينيو فينالدوم.

وقال لاعب خط الوسط لصحيفة «ليفربول إيكو»:«نعلم أنه ينبغي علينا أن نقدم الكثير حتى لا نخسر المباريات وأكثر من ذلك لنفوز بها».

وأضاف:«نعلم أنه يجب أن نقدم أداء جيداً في كل جولة لمواصلة الانطلاقة التي نعيشها الآن. لا أعتقد حقا أننا فريق لا يقهر، وإذا اعتقدنا هذا لدينا مدرب يقف على أرض الواقع».

وبالرغم من أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس بفارق 16 نقطة خلف ليفربول، إلا أن الفريق لم يخسر في آخر أربع مباريات زار فيها ملعب أنفيلد، ولم تتلق شباكه أية أهداف في آخر ثلاث مباريات.

وتلاشت أحلام مانشستر سيتي في عدم تلقي أي هزيمة في الجولة الماضية، ولكن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أثنى على أداء لاعبيه قائلاً إنهم لعبوا بـ«شخصية عظيمة».

وعاد الفريق لطريق الانتصارات بالفوز الذي حققه الفريق على هوفنهايم في دوري أبطال أوروبا والآن حول الفريق تركيزه على مواجهة إيفرتون، الذي حقق التعادل في آخر ثلاث مباريات لعبها على ملعب الاتحاد.

ويتطلع فريق توتنهام للبناء على نشوة تعادله المتأخر 1/‏1 أمام برشلونة يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، وتأهله لدور الستة عشر، عندما يستضيف فريق بيرنلي، المهدد بالهبوط.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر. وقال هاري كين:«لا يتحدث الكثيرون عن توتنهام في الدوري، ولكننا نواصل عملنا، نضع علامة حتى العام الجديد وبعد ذلك نعطيها دفعة».

كما يلتقي أرسنال، مع مضيفه ساوثهامبتون غداً. ولم يخسر أرسنال في 14 مباراة متتالية في الدوري، فيما فشل ساوثهامبتون في تحقيق الفوز في آخر 12 مباراة بالدوري.

ويتطلع ويستهام لمواصلة انطلاقته الأخيرة عندما يحل ضيفا على فريق فولهام صاحب المركز الأخير.

وبعدما استهل ويستهام الموسم بأربع هزائم متتالية، قفز الفريق إلى المركز الحادي عشر.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يلتقي تشيلسي مع برايتون، وكريستال بالاس مع ليستر سيتي، ونيوكاسل مع هيديرسفيلد، وواتفورد مع كارديف، وبورنموث مع ولفرهامبتون.

كورة لايف - koora live .. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون الدوري الانجليزي | شاهد مباراة Man City اليوم