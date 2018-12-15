رياضة | يلا شوت Man City بث مباشر مانشستر سيتي وايفرتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر اليوم MATCH

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سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيواصل الاعتماد على ديلف في مركز الظهير الأيسر بدلاً من الفرنسي المصاب، وسيكون بديل قلب الدفاع الإنجليزي هو المخضرم كومباني، وسيبدأ جوندوجان في التشكيل الأساسي لغياب الإسباني سيلفا.
التشكيل | 4-3-3
إيدرسون
فابيان ديلف - آيميريك لابورت - فينسنت كومباني - كايل ووكر
إلكاي جوندوجان - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا
ليروي ساني - جابرييل جيسوس - رحيم ستيرلينج
سيبدأ البرتغالي ماركو سيلفا بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، ففي عرين الأزرق سيقف بيكفورد، وسيتواجد أمامه كولمان ومينا وكين وديني، أما محور الوسط فسيتكون من الثنائي جومش وجايي، وسيكون المهاجم هو البرازيلي ريتشارلسون، وخلفه سيلعب الثلاثي والكون، سيجوردسون وبيرنارد.
التشكيل | 4-2-3-1
جوردان بيكفورد
لوكاس ديني - ييري مينا - مايكل كين - سيموس كولمان
إدريسا جانا جايي - أندريه جوميش
بيرنارد - جيلفي سيجوردسون - ثيو والكوت
ريتشارلسون
قرر فريقا مانشستر سيتي وإيفرتون رفع صورة "النحلة العاملة"، رمز مدينة مانشستر بألوان الأحمر والأصفر المميزين لعلم كتالونيا، خلال مباراتهما الليلة تكريما لضحايا هجومي برشلونة وكامبريليس يوم الخميس الماضي.
كما سيحمل لاعبو الفريقين شارات سوداء حدادا على ضحايا الهجومين الارهابيين في إسبانيا، وكذلك الهجوم الذي أودى بحياة 22 شخصا في مانشستر في مايو الماضي.
وستظهر على شاشة الملعب وكذلك على لافتة في المدرجات شعار "مانشستر معكم" تضامنا مع ضحايا الارهاب.
وسيوقع اللاعبون على الاقمصة التي سيرتدونها الليلة ويتم بيعها للمشجعين على أن تخصص ايرادتها لصالح صناديق تم إنشائها بعد هجمات مانشستر وبرشلونة.
وكان فريق المدرب الكتالوني بيب جوارديولا قد وقف دقيقة صمت حدادا على ضحايا هجوم كتالوني في مران السيتنزنز يوم الجمعة الماضي.
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