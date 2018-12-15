رياضة | مانشستر سيتي يتطلع للخروج من كبوته على حساب إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يتطلع للخروج من كبوته على حساب إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره إيفرتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على استاد الاتحاد في تمام الساعة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من كبوة الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام تشيلسي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

ويطلع فريق مانشستر سيتي إلى حصد الثلاثة نقاط واعتلاء قمة الدوري الإنجليزي وانتظار نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول المقرر لها غدا الأحد.

ومن المنتظر أن يشارك فى لقاء اليوم، النجمان كيفن دى بروين وسيرجيو أجويرو بعد شفائهما من الإصابة التى لحقت بهما فى الركبة، حتى وإن بدءا اللقاء من على مقاعد البدلاء، بعد أن أكد المدير الفنى بيبب جوارديولا على جاهزيتهما لخوض اللقاء كما أشار فى المؤتمر الصحفى أمس الجمعة.

يدخل فريق مانشستر سيتي لقاء اليوم في المركز الثاني برصيد 41 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول متصدر قمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفي نفس الجولة يلتقي فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره بيرنلي، وكريستال بالاس مع نظيره ليستر سيتي، وواتفورد مع كارديف سيتي.

وولفرهامبتون مع بورنموث وهيديرسفيلد الذي يضم الدولي المصري رمضان صبحي مع نظيره تيوكاسل يونايتد، وفولهام مع وست هام يونايتد.