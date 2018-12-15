رياضة | HD كورة لايف Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

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HD كورة لايف Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين

يستضيف مانشستر سيتى، فى الثانية والنصف من ظهر اليوم، السبت، منافسه إيفرتون على ملعب "الاتحاد" فى افتتاح الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

ويبحث السيتى فى مواجهة اليوم عن تحقيق الانتصار لاستعادة صدارة جدول ترتيب المسابقة التى فقدها عقب الخسارة أمام تشيلسى بهدفين فى الجولة الماضية، حيث يحتل حاليا المركز الثانى برصيد 41 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر.

بطاقة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون:-

مانشستر سيتي Vs إيفرتون.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 17).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : الاتحاد .

المعلق : خالد الحدي .

موعد مباراة مانشستر سيتي وايفرتون :-

3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:30 مساءاً بتوقيت مصر .

2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:30 مساءاً بتوقيت العراق .

2:30 مساءاً بتوقيت السودان .

3:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:30 مساءاً بتوقيت تونس .

1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:30 مساءاً بتوقيت قطر.

12:30 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .

ينتظر السيتى من غريمه الأزلى مانشستر يونايتد أن يحقق الفوز على ليفربول بعد غد الأحد، فى المواجهة التى ستقام على ملعب "آنفيلد"، وذلك من أجل العودة للصدارة.

ومن المنتظر أن يشارك فى لقاء اليوم، النجمان كيفن دى بروين وسيرجيو أجويرو بعد شفائهما من الإصابة التى لحقت بهما فى الركبة، حتى وإن بدءا اللقاء من على مقاعد البدلاء، بعد أن أكد المدير الفنى بيبب جوارديولا على جاهزيتهما لخوض اللقاء كما أشار فى المؤتمر الصحفى أمس الجمعة.

HD كورة لايف Man City مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | KOORA LIVE | يلا كورة اون لاين