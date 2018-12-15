رياضة | جولدن ستيت ينتفض في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولدن ستيت ينتفض في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتفض جولدن ستيت وريورز قرب النهاية، وفاز 130-125 على سكرامنتو كينجز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس الجمعة. وسجل وريورز 10 نقاط متتالية، وأنهى اللقاء بإحراز 17 نقطة مقابل نقطتين فقط لمنافسه، ليكمل الانتفاضة ويخرج بالانتصار. وتصدر ستيفن كوري، قائمة مسجلي النقاط في اللقاء، وأحرز 35 نقطة، وأضاف زميله كيفن دورانت 33 نقطة، فيما سجل كلاي طومسون 27 نقطة. وتعافى وريورز بذلك من خسارته 93-113 على أرضه أمام تورونتو رابتورز، الأربعاء الماضي. وسجل بادي 27 نقطة، وأضاف دي أرون فوكس 25 نقطة، كما أحرز ويلي كولي ستاين 22 نقطة لكينجز، لكن الفريق أخفق في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، بعد تعثره في الدقائق الأخيرة.

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