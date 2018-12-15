رياضة | كابيتالز يهزم هوريكانز في دوري هوكي الجليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كابيتالز يهزم هوريكانز في دوري هوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل أليكس أوفتشكين 3 أهداف، للمباراة الثانية على التوالي، ليفوز واشنطن كابيتالز 6-5 على كارولينا هوريكانز، بضربات الترجيح بعد التعادل 5 ـ 5 في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وجاءت أهداف المخضرم أوفتشكين بواقع هدف في كل شوط ليرفع رصيده إلى 28 هدفا خلال منافسات الموسم الجاري.

ولجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح، وسجل ياكوب فرانا في الضربة السادسة ليهدي فريق أوفتشكين الانتصار.