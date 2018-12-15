رياضة | رسميا.. استقالة سمير كمونة من غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. استقالة سمير كمونة من غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم سمير كمونة المدير الفني لفريق المحلة استقالته من تدريب الفريق، بعد التعادل سلبيا مع الحمام في الجولة الختامية للدور الأول من دوري القسم الثاني.

ووجه سمير كمونة الشكر لإدارة المحلة ومتمنيا التوفيق في الفترة المقبلة

سبق لكمونة بتقديم استقالته من قبل بعد الفوز على طنطا، وتراجع فيها بعد تدخل مجموعة من الجماهير مطالبين باستمراره في منصبه.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة غزل المحلة ستعقد اجتماع اليوم لتحديد اسم المدير الفني الجديد.

وعلم الخليج 365 الرياضي من مصدر مسئول داخل النادي أن خالد عيد المدير الفني لفريق طنطا السابق، أبرز المرشحين لإدارة الفريق في الفترو القادمة.

ومن المقرر أن يستضيف المحلة شقيقه بلدية المحلة في الجولة الختامية للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثاني، والمحدد لها يوم الخميس المقبل.