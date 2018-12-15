رياضة | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر حصري على beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر حصري على beIN SPORTS

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة قوية ضد إيفرتون يوم غدٍ السبت وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي الممتاز. موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة مانشستر سيتي Vs إيفرتون. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 17). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : الاتحاد . المعلق : خالد الحدي . موعد المباراة : 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 2:30 مساءاً بتوقيت مصر . 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 2:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 2:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 2:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 3:30 مساءاً بتوقيت العراق . 2:30 مساءاً بتوقيت السودان . 3:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 1:30 مساءاً بتوقيت تونس . 1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 1:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 3:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 3:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 3:30 مساءاً بتوقيت قطر. 12:30 ظهراً بتوقيت موريتانيا. 3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT . وستذاع مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 الرياضية فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة اللقاء مجانا عبر موقع الخليج 365 الرياضي. ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 41 نقطة أما إيفرتون في المركز السابع برصيد 26 نقطة. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وايفرتون بث مباشر حصري على beIN SPORTS

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