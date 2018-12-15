رياضة | "تريزيجيه" في مهمة جديدة مع قاسم باشا أمام كونيا سبور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تريزيجيه" في مهمة جديدة مع قاسم باشا أمام كونيا سبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق قاسم باشا الذي يضم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه مع نظيره كونيا سبور في تمام الساعة الثالثة عصرا، على ملعب "أتاتورك كونيا"، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري التركي.

يسعى قاسم باشا إلى تحقيق الفوز وإستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية أمام فنربخشة بهدفين لمثلهما، قبل أن يخسر قيصري سبور بثلاثية نظيفة، وذلك من أجل مواصلة مطاردة باشاك شهير على الصدارة.

ويحتل قاسم باشا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 26 نقطة، خلف باشاك شهير صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط، بينما يحتل كونيا سبور المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وفي نفس الجولة يلتقي فريق باشاك شهير الذي يضم المصري كريم حافظ مع نظيره جالطة سراي في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة ذاتها.