رياضة | مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر دون تقطيع دوري بلس HD.. يلا شوت رابط يوتيوب KSA sports |مباراة الهلال اليوم

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مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر دون تقطيع دوري بلس HD.. يلا شوت رابط يوتيوب KSA sports |مباراة الهلال اليوم

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، مباراة الهلال والحزم، يوم غد السبت، ويطمح الزعيم لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة انتصاراته في الدوري، فيما يسعى الفريق الحزماوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتتوافر أسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم عبر موقع hilaltickets.com، بالأسعار التالية؛ 30 ريالًا موحدة أفراد وعائلات، 300 ريال منصة عائلات، 500 ريال منصة أفراد، و800 ريال منصة بلاتيني.

وحفز حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الجماهير لشراء تذاكر مباراة الهلال والحزم المقبلة، كما أعلن عن إمكانية حجز غرفة خاصة في محيط الرعب لمشاهدة لقاء الجولة الـ13.

وقبل مباراة الهلال والحزم غدًا، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الحزماوي في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.

بطاقة مباراة الهلال والحزم:-

الهلال Vs الحزم.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : استاد جامعة الملك سعود .

المعلقين : بلال علام (السعودية الرياضية) + أحمد النفيسة (دوري بلس) .

موعد مباراة الهلال والحزم:-

3:05 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:05 مساءاً بتوقيت مصر .

2:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:05 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:05 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:05 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:05 مساءاً بتوقيت العراق .

2:05 مساءاً بتوقيت السودان .

3:05 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:05 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:05 مساءاً بتوقيت تونس .

1:05 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:05 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:05 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:05 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:05 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:05 مساءاً بتوقيت قطر.

12:05 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

12:05 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر دون تقطيع دوري بلس HD.. يلا شوت رابط يوتيوب KSA sports |مباراة الهلال اليوم