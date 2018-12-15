رياضة | لايف كورة| مشاهدة مباراة الهلال والحزم إتش دي Hilal VS Hazm دوري بلس السبت الممتاز Yallashoot ميجا ستار 15-12-2018

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نادي الهلال السعودي هو أفضل نادي رياضي ثقافي في المملكة العربية السعودية، حيث يحتل صدارة الأندية السعودية من حيث عدد البطولات التي حصل عليها نادي الهلال السعود ي علي مدار مشواره الرياضي سواء على المستوى المحلي أو القاري بقارة الأسيوية أو العالمي، ففريق الهلال السعودي هو الفريق الأول لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية، والحائز علي الكثير من البطولات المختلفة، حيث أن فريق الهلال السعودي علي مر السنوات يتميز بمهارة وحرفية لاعبيه حيث يضم مجموعة كبيرة من أشهر اللاعبين بتاريخ الكرة السعودية والعربية.

مشاهدة مباراة الهلال والحزم

نادي الهلال السعودي يعتبر من أقدم وأبرز الأندية علي مستوى المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي ككل، فيعود نشأة نادي الهلال إلي عام 1957 حيث كان يعرف في ذلك الوقت باسم نادي الأولمبي، ولكن لم يستمر بهذا الاسم طويلا، والجدير بالذكر أن من أطلق علية هذا الاسم مؤسسه عبد الرحمن بن سعد بن سعيد، واستمر بهذا الاسم حتى تم تغير اسمه إلي نادي الهلال بناء على المرسوم الملكي من الملك سعود، بعد حضور الملك إلي أحد مباريات الفريق، لذا أمر الملك بتغير أسم النادي إلي اسم عربي، وقد أختار الملك بين ثلاثة أسماء هما (اليمامة، الوحدة، الهلال)، وقد اصدر الملك مرسومة باختيار اسم الهلال، ليصبح نادي الهلال هو النادي الملكي كما يطلق عليه البعض.

رابط مشاهدة مباراة الهلال والحزم

نتابع الرابط قرب بدء المباراة

بطولات نادي الهلال السعودي

تابع مباريات الدوري السعودي اليوم، وتابع كافة مباريات نادي الهلال على قناة السعودية الرياضية.

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