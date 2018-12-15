رياضة | ريال مدريد يسعى لتضميد جراحه الأوروبية أمام رايو فاليكانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسعى لتضميد جراحه الأوروبية أمام رايو فاليكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

يسعى فريق ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد الثلاثة نقاط، ومحو أثار الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام سيسكا موسكو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل المدير الفني للريال مدريد الأرجنتيني سانتياجو سولارى إلى تحقيق الفوز بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على فالنسيا وهويسكا فى الجولتين السابقتين قبل السفر إلى الإمارات وخوض منافسات كأس العالم للأندية.

تحوم الشكوك حول مشاركة الويلزي، لاعب ريال مدريد، أمام رايو فاليكانو؛ بسبب معاناته من آلام في الكاحل الأيمن، عقب مباراة سسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا. وبعد غيابه عن آخر مرانين، أصبح بيل قريبًا من الخروج من قائمة المدرب سانتياجو سولاري، لمواجهة رايو فاليكانو السبت. وسيركز بيل في أن يكون في ظروف مناسبة تسمح له بالمشاركة في كأس العالم للأندية في أولى مباريات الفريق الملكي يوم الأربعاء المقبل.



وبذلك سيغيب الويلزي عن مواجهة ضحيته المفضلة الذي سجل في شباكه 9 أهداف خلال 6 مواجهات فاز بها الميرينجي، وبعد ذلك يأتي فريق ديبورتيفو لا كورونيا (8 أهداف)، ثم ريال سوسيداد (6 أهداف).



ويحتل ريال مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

وفي نفس الجولة يلتقي فريق خيتافي مع نظيره ريال سوسييداد، وبلد الوليد مع أتلتيكو مدريد، وإيبار وفالنسيا.