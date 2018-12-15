الان تتابع لجنة المسابقات: تأجيل مباراة الهلال الأهلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال الأهلي لتزامن موعدها مع حفل افتتاح مهرجان الجنادرية السنوي. وقالت عبر حسابها في موقع “تويتر” أنه تم تأجيل مباراة الهلال الأهلي ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (يومًا واحدًا) لتقام يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر الساعة 3:10 عصرًا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

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