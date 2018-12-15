الان تتابع بالصور.. معتز هوساوي يغادر إلى فرنسا للعلاج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

غادر إلى فرنسا، اليوم، مدافع المنتخب الوطني والنادي الأهلي، معتز هوساوي، برفقة رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي، الدكتور مبارك المطوع.

جاء القرار بناءً على توجيهات معالي المستشار تركي آل الشيخ، بسفر اللاعب، لاستكمال الفحوصات الطبية وعرض حالته على أحد المستشفيات المتخصصة في إصابته.