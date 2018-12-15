رياضة | مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر الهلال والحزم اليوم دوري بلس

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، خطته لإيقاف خطورة الحزم، مؤكداً إجراء عدة تغييرات في تشكيل”الزعيم”

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الحزم، مساء الغد السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتحدث جيسوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قائلًا: “لقاء الغد له أهمية خاصة لأنه على أرضنا وبين جمهورنا، الانتصار واجب فيها، لا نريد الحصول على النقاط الثلاث فقط بل نريد أن نظهر للجميع قوتنا وإمكانياتنا، لعبنا 17 مباراة هذا الموسم، انتصرنا في 15 منها وهذا رقم جيد جداً”.

وأضاف: “الهلال يتعرض إلى أحمال ثقيلة بدنياً بسبب ضغط المباريات، في هذه الساعة وصلنا الى ٤٨ ساعة من بعد مباراتنا مع أحد وعلينا أن تتعامل مع الموقف بأفضل الحلول، وأعتقد اني سأجري بعض التغيرات على تشكيلتي غداً”.

وواصل:”الحزم قوي في الشق الهجومي، لديهم ثنائي هجومي يستطيعون خلق الفرص، اديولف ولاعب الطرف السوري أيضاً خطرين جداً، لن نسمح لهم بالمرتدات والاستحواذ وسنعمل على الحد من خطورتهم”.

احتفت الصُحف البرتغالية بإنجاز مواطنها جورجي جيسوس الذي حققه بعد ان قاد الهلال لتحقيق الفوز العاشر أمام أحد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتشبث الهلال بصدارة جدول الترتيب بعد أن اجتاز أحد بهدف دون رد حمل توقيع جوميز من علامة الجزاء ليصل للنقطة 32.

وقالت صحيفة ريكورد البرتغالية ان جيسوس يضيف انتصار جديد لسجله مع الهلال ووصوله للنقطة 32 في صدارة جدول الترتيب.

فيما يلي نستعرض أرقام ينتظرها الهلال أمام الحزم:

1- الهلال يرغب في الحصول على النقاط الثلاث أمام الحزم للوصول إلى النقطة 35 للثشبث أكثر فأكثر بصدارة جدول الترتيب.

2- شباك الحزم تغري المهاجم الفرنسي جوميز لمواصلة هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف والانفراد بصدارة هدافي البطولة بعد اقتراب كريستيان جوانكا،صاحب ثنائية الاتفاق أمام الوحدة، منه بعد وصول رصيده التهديفي لـ”9 أهداف”.

3- الهلال يسعى لتكريس عقدته أمام الحزم ففي تاريخ مواجهتما السابقة فشل الأخير في اسقاط الزعيم في بطولة الدوري السعودي سوى مرة واحدة فقط موسم 2007 ،إذ التقيا 13 مرة فاز الهلال في 10 مرات وتعادل مرة واحدة.