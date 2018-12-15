رياضة | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والحزم HD | بث مباشر الهلال والحزم Dawri plus الدوري السعودي KSA Sports HD | جوال

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يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والحزم HD | بث مباشر الهلال والحزم Dawri plus الدوري السعودي KSA Sports HD | جوال

يستضيف الهلال الحزم على استاد جامعة الملك سعود يوم السبت القادم 15 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 8 ربيع الآخر 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 13 من الدوري السعودي 2018-2019.

الزعيم هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حتى الآن، ونجح في جمع 32 نقطة من 12 مباراة من 10 انتصارات وتعادلين، ليتصدر بذلك جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وهو الآن في مهمة للحصول على 3 نقاطٍ جديدة تقربه أكثر من لقب بطل الشتاء.

على الجانب الآخر، لا يُقدم الحزم مستوى جيد حتى الآن في الدوري، حيث أنه متواجد في منطقة الخطر وتحديداً في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن الباطن الرابع عشر، ونقطة عن الرائد الثاني عشر.

موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي اليوم:-

3:05 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:05 مساءاً بتوقيت مصر .

2:05 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:05 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:05 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:05 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:05 مساءاً بتوقيت العراق .

2:05 مساءاً بتوقيت السودان .

3:05 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:05 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:05 مساءاً بتوقيت تونس .

1:05 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:05 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:05 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:05 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:05 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:05 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:05 مساءاً بتوقيت قطر.

12:05 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:05 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

12:05 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .

التشكيل المتوقع للهلال أمام الحزم:-

سيبدأ المدرب جورجي جيسوس بنفس طريقته المعتادة في المباريات السابقة، ففي حراسة المرمى سيتواجد الحبسي، وأمامه الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وسيكون محوري الوسط هما الفرج وكنو، وسيقود جوميز هجوم الموج الأزرق وخلفه سيتواجد الثلاثي، إدواردو، كاريو والدوسري.

التشكيل | 4-2-3-1

علي الحبسي

ياسر الشهراني - علي البليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك

سلمان الفرج - محمد كنو

سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز

التشكيل المتوقع للحزم أمام الهلال:-

سيبدأ المدرب الأربعيني المباراة بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة، وسيتواجد عسله في حراسة المرمى، وسيتكون الدفاع من الرباعي البركة، القشطة، أليماو وبخيت، ويكون ثنائي الوسط هما موراليو والعايف، وسيكون المهاجم هو الصيعري وخلفه الثلاثي باجوي، رودولفو وقلفا.

التشكيل | 4-2-3-1

مليك عسله

خالد البركة - سيف القشطة - أليماو - مسعود بخيت

موراليو - فارس العياف

جون باجوي - رودولفو - يوسف قلفا

محمد الصيعري