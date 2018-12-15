رياضة | أحمد الشيخ يعود لتشكيل الأهلي أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ يعود لتشكيل الأهلي أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الى التشكيل الأساسي في مباراة فريقه المقبلة أمام النجوم.

ولم يشارك الشيخ في مباراة الفريق الأحمر مساء أمس الجمعة أمام جيما ابا جيفار بطل أثيوبيا في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لعدم قيده في قائمة فريقه إفريقيا.

ويعتمد محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي على الشيخ في التشكيل الأساسي لفريقه منذ رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي أقيل من منصبه عقب الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال أمام الوصل الإماراتي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء بعد غد الاثنين على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمواجهة المقبلة أمام النجوم.

ورفض محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز أمس على جيما ابا جيفار بطل أثيوبيا بهدفين نظيفين في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب ضيق الوقت بين كلا المباراتين.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء بعد غد الاثنين على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

حقق الأهلي فوزا هاما على ضيفه جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.