رياضة | قمة عربية نارية بين العين الإماراتي والترجي التونسي في مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة عربية نارية بين العين الإماراتي والترجي التونسي في مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي العين بطل الإمارات الذي يضم الدولي المصري حسين الشحات مع نظيره الترجي التونسي بطل أفريقيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات حتى 22 من الشهر الجاري، في مواجهة عربية هي الرابعة من نوعها في البطولة.

وحجز العين مقعده فى الدور ربع النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية، بعدما تغلب على ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الاصلي والاضافي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 3/3.

ويلتقي الفائز من مباراة العين الإماراتي والترجي التونسي مع ريفربليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس "دوري ابطال أمريكا الجنوبية"، يوم 18 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويأمل العين ان تبتسم البطولة مجدداً لمصلحة فرق عرب آسيا على حساب نظرائهم من أفريقيا، بعدما عرف ممثل القارة الصفراء الفوز في ثلاث مباريات جمعتهم سابقا.

وفي المباراة الثانية ضمن ربع النهائي السبت ايضاً، يلعب كاشيما انتلرز الياباني، بطل آسيا، مع ديبورتيفو غوادالاخار المكسيكي، بطل الكونكاكاف، على ان يلتقي الفائز بينهما ريال مدريد الاسباني، بطل أوروبا وحامل اللقب، في 19 الحالي.