رياضة | ديربي الشمال الغربي.. يبتسم لمانشستر يونايتد ويقول "لا" لليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديربي الشمال الغربي.. يبتسم لمانشستر يونايتد ويقول "لا" لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتطلع الأنظار الأحد المقبل إلى مدينة ليفربول تحديداً ملعب الأنفيلد معقل ليفربول لمتابعة مباراة القمة بين ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

ولكن ما سبب العداء بين الفريقين ؟ وما أول مواجهة بينهما وأكثر لاعب شارك في ذلك الديربي وأكثر لاعب سجل فيه ؟ وتما تاريخ مواجهتهما في البطولات التي خاضوها ؟ هذا ما يرصده الخليج 365 الرياضي في التقرير التالي:-

* قناة مانشستر الملاحية سبب العداء :

ترجع أصول الصراع بين الفريقين إلى صراع بين المدينتين ليفربول ومانشستر في القرن التاسع عشر، حيث كانت مدينة ليفربول في ذلك الوقت مزدهرة بسبب ميناءها البحري الشهير، وفي المقابل جارتها مدينة مانشستر التي لا تبعد أكثر من 30 ميلاً عن ليفربول كانت تزدهر فيها الصناعة.

وقرر أهالي مدينة مانشستر أن يشقوا قناة مائية لرسوا السفن التجارية عوضاً عن الذهاب لميناء ليفربول، وافتتحت قناة مانشستر الملاحية عام 1894 وبدأت السفن التجارية ترسوا فيها مما سبب خسائر إقتصادية فادحة لمدينة ليفربول وارتفع معدلي الفقر والبطالة في المدينة مما أثار حنق وغضب أهالي ليفربول.

وزادت حدة تلك المنافسة في الستينيات بعد أن أصبح مانشستر يونايتد أول فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا عام 1968 ليرد ليفربول على ذلك الإنجاز بفوزه بأربع بطولات أوروبية في السبعينيات والثمانينيات.

وعلى الصعيد المحلي، كان ليفربول أفضل الأندية الإنجليزية تحقيقاً للألقاب المحلية لكن بعدما حقق لقبه الأخير في بطولة الدوري الإنجليزي عام 1990، بعدها بدأ مانشستر يونايتد بشغل مكان ليفربول كأفضل نادي محلي وبدأ بالسيطرة على الكرة الإنجليزية في التسعينات وأصبح أنحج الأندية الإنجليزية على المستوى المحلي.

- في 28 أبريل 1894 كانت أول مواجهة بين الفريقين وفاز الليفر بهدفين نظيفين على نيوتن هيث (مانشستر يونايتد سابقًا).

- في 15 يناير 2017 كانت آخر مواجهة بين الفريقين وتعادلا إيجابياً بهدف لكل منهما.

- أكبر نتيجة بين الفريقين كانت في 12 أكتوبر 1895 وفاز الريدز بسبعة أهداف مقابل هدف لنيوتن هيث.

- رايان جيجز نجم مانشستر يونايتد أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 48 مباراة.

- ستيفن جيرارد نجم ليفربول وجورج وول نجم مانشستر يونايتد وساندي تيرنبول نجم مانشستر يونايتد أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 9 أهداف.

- فيل تشيسنال هو آخر لاعب ينتقل بين الفريقين والذي انتقل من ليفربول إلى مانشستر يونايتد في 1964.

* مواجهات الفريقين :

تبلغ عدد المواجهات الرسمية بين ليفربول ومانشستر يونايتد 199 مواجهة إنتهت بفوز مانشستر يونايتد في 79 مباراة، بينما فاز ليفربول في 65 مباراة وتعادﻻ في 55 مباراة.

سجل مانشستر يونايتد 272 هدفا في مرمى ليفربول في جميع المسابقات حتى الآن، في حين سجل ليفربول 251 هدفا في مرمى مانشستر يونايتد حتى هذه اللحظة.

التقى الفريقان في الدوري في 169 مباراة، فاز مانشستر يونايتد في 67 مباراة وفاز ليفربول في 55 مباراة وتعادﻻ في 47 مباراة، سجل مانشستر يونايتد 234 هدفًا في ليفربول في الدوري حتى الآن، بينما سجل ليفربول في مانشستر يونايتد 217 هدفاً.

واجه ليفربول مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي في 17 مباراة، فاز مانشستر يونايتد في 9 مبارايات بينما فاز ليفربول في 4 مباريات وتعادﻻ في 4 مباريات، أحرز مانشستر يونايتد في ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 25 هدفا، بينما أحرز ليفربول 17 هدفا في مرمى مانشستر يونايتد.

واجه ليفربول مانشستر يونايتد في كأس رابطة الأندية في 5 مباريات، فاز مانشستر يونايتد في مبارتين بينما فاز ليفربول في 3 مباريات ولم يتعادلا في أية مباريات، أحرز مانشستر يونايتد في ليفربول في كأس رابطة الأندية 6 أهداف، بينما أحرز ليفربول 7 أهداف في مرمى مانشستر يونايتد.

واجه ليفربول مانشستر يونايتد في الدرع الخيرية في 6 مباريات، فاز مانشستر يونايتد في مباراة بينما فاز ليفربول في مباراتين وتعادﻻ في 3 مباريات، أحرز مانشستر يونايتد في ليفربول في الدرع الخيرية 6 أهداف، بينما أحرز ليفربول 7 أهداف في مرمى مانشستر يونايتد.

واجه ليفربول مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا في مباراتين، لم يفز مانشستر يونايتد في أية مباراة بينما فاز ليفربول في مباراة وتعادﻻ في مباراة، أحرز مانشستر يونايتد هدف في ليفربول في دوري أبطال أوروبا، بينما أحرز ليفربول 3 أهداف في مرمى مانشستر يونايتد.