رياضة | مدرب حرس الحدود: حادثة استاد بورسعيد حرمنا من الفوز بلقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حرس الحدود: حادثة استاد بورسعيد حرمنا من الفوز بلقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، إن إلغاء مسابقة الدوري الممتاز لكرة لقدم بسبب أحداث استاد بورسعيد منعته من الفوز بلقب المسابقة.

وأضاف العشري، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كان يتبقى 4 مباريات على نهاية الدوري في موسم 2010/2011 وكان الفريق حقق 16 فوز على التوالي.

وأشار طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، إلى أن الفريق كان يسير في مجال المنافسة على البطولة، وتطور أداء الفريق من خلال احتحاكات مع أندية كبيرة في البطولات الإفريقية.