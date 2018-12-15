رياضة | العشري: جوزيه الأفضل لقيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العشري: جوزيه الأفضل لقيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، إن البرتغالي مانويل جوزيه الأفضل في المرحلة الحالية لقيادة فريق النادي الأهلي، بوصفه نادي يتطلب حلول سريعة خاصة بعد الخسارة من البطولة الإفريقية والخروج من البطولة العربية ومنافسة شرسة على لقب الدوري.

وتابع العشري، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي كان يستحق أن يستمر مع الفريق ولا تتم إقالته.

وأكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن الفريق الأهلي تعرض للاهتزاز للنتائج والجماهير تريد أن يستعيد نغمة الانتصارات مجددا.

وأضاف طارق العشري أن كثرة تغيير الأجهزة الفنية يتسبب في اهتزاز نتائج الأندية، وشهدت الأندية تغييرا في الأجهزة الفنية خلال الموسم الحالي باستثناء نحو 4 أندية فقط، وهو أمر يجعل الفريق يتعرض لسلسلة من الخسائر.