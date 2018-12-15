رياضة | جاريث بيل مهدد بالغياب عن ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل مهدد بالغياب عن ريال مدريد أمام رايو فاليكانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحوم الشكوك حول مشاركة الويلزي، لاعب ريال مدريد، أمام رايو فاليكانو؛ بسبب معاناته من آلام في الكاحل الأيمن، عقب مباراة سسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا

وبعد غيابه عن آخر مرانين، أصبح بيل قريبًا من الخروج من قائمة المدرب سانتياجو سولاري، لمواجهة رايو فاليكانو السبت.

وسيركز بيل في أن يكون في ظروف مناسبة تسمح له بالمشاركة في كأس العالم للأندية في أولى مباريات الفريق الملكي يوم الأربعاء المقبل.



وبذلك سيغيب الويلزي عن مواجهة ضحيته المفضلة الذي سجل في شباكه 9 أهداف خلال 6 مواجهات فاز بها الميرينجي، وبعد ذلك يأتي فريق ديبورتيفو لا كورونيا (8 أهداف)، ثم ريال سوسيداد (6 أهداف).