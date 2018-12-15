الامارات | ألمانيا تغير اسم "المانشافت"

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تغير اسم "المانشافت" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سوف يحتفظ المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، باسم الشهرة "دي مانشافت"، على الرغم من أن الأسم التسويقي للفريق بات تحت التدقيق عقب خيبة الامل الكبيرة في كأس العالم بروسيا 2018، وفقاً لما ذكره تقرير إعلامي.
وقال مدير المنتخب لصحيفة بيلد الألمانية، أوليفر بيرهوف: "بعد كأس العالم، شككنا في الكثير من الأمور بما في ذلك لقبنا "دي مانشافت"، ولكن نتيجة تحقيق مستقل شجعتنا على التمسك به".
ووجد المسح أن شعار "دي مانشافت"، ويعني " الفريق" يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب والسيدات، رغم كراهية الكبار له.
بدأ هذا المفهوم في 2015، على خطى أسماء الشهرة الدولية الراسخة مثل "الآزوري" لإيطاليا، و"السيليساو" للبرازيل.
وقال رئيس الاتحاد الألماني، رينهارد جريندل، عقب خروج الفريق من دور المجموعات بكأس العالم إن شعار "دي مانشافت"، يمكن أن يلغى من بين عدد من تدابير الإصلاح.
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