الامارات | العين يتعرض لموقف غريب للمرة الأولى على ملعبه

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتعرض لموقف غريب للمرة الأولى على ملعبه والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

لأول مرة منذ افتتاح إستاد هزاع بن زايد في 2014، سيتم تصنيف فريق العين ضيفاً على ملعبه، على اعتبار أنه الفريق "ب"، بينما سيكون الترجي التونسي، هو الفريق "أ" وذلك وفقاً لتصنيف قرعة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، لتصبح بذلك غرفة تبديل ملابس الفريق الضيف مقراً لفريق العين، بينما يحل بطل أفريقيا، ضيفاً على غرفة تبديل ملابس "الزعيم".

كما سيغير فريق العين موقعه على دكة البدلاء لينتقل إلى المقاعد الواقعة يمين المنصة، في حين سيتم تخصيص دكة بدلاء "الزعيم" الواقعة يسار المنصة لفريق الترجي التونسي مساء يوم الغد.

يذكر أن العين هو أول فريق في العالم يستضيف مسابقة كأس العالم للأندية على ملعبه رسمياً، كما أن "الزعيم" هو أول فريق في تاريخ مونديال الأندية، يحول تأخره بثلاثية نظيفة إلى فوز. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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