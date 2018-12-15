شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه بطل تشاد فى مستهل مشواره بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفتتح فريق الزمالك فى السابعة من مساء اليوم السبت، مشواره الأفريقى، باستضافة القطن التشادى، بملعب بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما قررت الجهات الأمنية استضافة المواجهة فى الملعب البترولى بحضور جماهير القلعة البيضاء.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 6 آلاف مشجع زملكاوى لمباراة القطن التشادى، وطرحت الإدارة البيضاء تذاكر اللقاء بالأسواق لكافة الجماهير الراغبة فى الحضور قبل المباراة بـ 24 ساعة فى سابقة تحدث للمرة الأولى بالموسم الحالى، بعدما شهدت المباريات الماضية الاكتفاء بحضور أعضاء الجمعية العمومية فقط لمباريات الأبيض، وذلك بعد حل أزمة الملعب بعدما كان من المقرر نقل المباراة إلى برج العرب لكن الفريق التشادى رفض نقل المباراة بعد وصول بعثة الفريق التشادى مساء الخميس للقاهرة وهو ما أدى إلى إعادتها إلى بتروسبورت مرة أخرى.

وطلبت إدارة الزمالك من الجماهير المنتظر تواجدها بمدرجات بتروسبورت الالتزام بالتشجيع المثالى وعدم الخروج عن النص لتجنب فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأفريقى "الكاف" قد تصل لمنع الحضور الجماهيرى فى المباريات المقبلة لذا تم مطالبة الجمهور بعدم استخدام الشماريخ نهائيا أو الهتافات العدائية خلال أحداث المباراة.

على الصعيد الفنى، حذر السويسرى كريستيان جروس، لاعبى الزمالك من سيناريو البطولة العربية بعد توديعها أمام الاتحاد السكندرى رغم الفوز بمباراة الذهاب خارج ملعبه ثم الخسارة على أرضه والخروج بركلات الترجيح مطالبا بضرورة إحراز العديد من الأهداف فى شباك بطل تشاد وتحقيق فوز مريح لخوض مباراة العودة بأعصاب هادئة وتجنب حدوث أى مفاجآت هناك.

ويدرس جروس تواجد محمد إبراهيم بالتشكيلة الأساسية لخلافة أوباما فى حالة عدم جاهزية الأخير الذى تم ضمه لقائمة المباراة لتجهيزه للمشاركة بعد معاناته من آلام فى الظهر، بينما لن يشهد باقى التشكيل الأبيض تعديلات بعدما تمسك المدرب السويسرى بخوض المباراة بكافة العناصر الأساسية لرغبته فى تحقيق نتيجة إيجابية حيث سيستمر مصطفى فتحى بالتشكيل الأساسى على حساب إبراهيم حسن .

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام بطل تشاد مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى و عبد الله جمعة و محمود علاء و محمود الونش و حمدى النقاز فى الدفاع و فرجانى ساسى و طارق حامد ومحمد إبراهيم فى وسط الملعب، محمود كهربا و مصطفى فتحى وعمر السعيد فى الهجوم .

على الجانب الآخر، يمثل القطن المنافس الغامض بالنسبة للزمالك لقلة المعلومات المتاحة عنه والمنحصرة فى تسجيل خاص لمباراتى الفريق التشادى أمام جوميدو التوجولى فى دور الـ 64 لبطولة الكونفدرالية، والتى لم يخسر خلالها أى لقاء حيث فاز على ملعبه بثنائية وتعادل فى توجو بهدف لهدف لذا حذر جروس لاعبيه من غموض المنافس وضرورة احترامه داخل الملعب.