شكرا لقرائتكم جويديس يخضع للجراحة ويغيب شهرين عن فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع الجناح الدولي البرتغالي، جونزالو جويديس، نجم فالنسيا، اليوم الجمعة، لجراحة ناجحة في بلاده، للتخلص من آلام الحوض، التي عانى منها خلال الأسابيع الأخيرة.

وينتظر أن يعود صاحب الـ22 عاما، الذي تأهل في صفوف بنفيكا، إلى فالنسيا خلال الأيام المقبلة، لبدء مرحلة التعافي من الجراحة، والإعداد للعودة إلى الملاعب، التي قد تستغرق شهرين، وذلك بعد خضوعه للعملية، في إحدى مستشفيات بورتو.

وكان جويديس قد انتقل الصيف الماضي، بشكل نهائي إلى "الخفافيش"، بعدما كان معارا إلى صفوفهم، من قبل باريس سان جيرمان، ليعد الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإسباني، لكنه لم يقدم له الكثير بسبب الإصابات.