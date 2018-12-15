شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية لمهاجمى الإسماعيلي قبل مواجهة بطل الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى للإسماعيلى تدريبات خاصة للمهاجمين ولاعبى الوسط الهجومى على كيفية كسر مصيدة التسلل واختراق دفاع القطن الكاميرون. ويستضيف الدراويش منافسه القطن الكاميرونى غداً، الأحد، باستاد الإسماعيلية فى جولة الذهاب بدور الــ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وحرص الجهاز الفنى خلال تلك الفقرة على زيادة الفاعلية الهجومية من أجل تسجيل الأهداف فى شباك بطل الكاميرون. وتألق خلال هذه الفقرة التدريبية كل من الكاميرونى كريستوفر ميندوجا وكريم بامبو بعد تسجيلهما العديد من الأهداف.

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