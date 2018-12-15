بالتردد.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفدرالية

كتب: ضياء السقا

أعلنت قناة أون سبورت بث مباراة الزمالك والقطن التشادي، حصريا، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروي.

ويستهل الزمالك مشواره في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمواجهة القطن التشادي، في السابعة مساء اليوم السبت، بملعب بتروسبورت بالقاهرة، في ذهاب دور الـ32.

ويشارك الفريق الأبيض في الكونفدرالية، باعتباره بطلا لكأس مصر نسخة 2017-18.

وكان الزمالك قد ودع النسخة الماضية من البطولة من دور الـ32 على يد فريق ولايتا ديشا المتواضع.

ويسعى المارد الأبيض، لحسم المباراة والفوز بنتيجة كبيرة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، لتسهيل لقاء الإياب، الذي سيقام يوم 23 من الشهر الجاري في تشاد، ليضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة.

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