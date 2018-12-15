موعد مباراة الزمالك والقطن في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة المفتوحة وترددها.. وتشكيل هجومي لجروس

كتب: ضياء السقا

يستهل الزمالك مشواره في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمواجهة القطن التشادي، في السابعة مساء اليوم السبت، بملعب بتروسبورت بالقاهرة، في ذهاب دور الـ32.

ويشارك الفريق الأبيض في الكونفدرالية، باعتباره بطلا لكأس مصر نسخة 2017-18.

وكان الزمالك قد ودع النسخة الماضية من البطولة من دور الـ32 على يد فريق ولايتا ديشا المتواضع.

ويسعى المارد الأبيض، لحسم المباراة والفوز بنتيجة كبيرة، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، لتسهيل لقاء الإياب، الذي سيقام يوم 23 من الشهر الجاري في تشاد، ليضمن التأهل لدور الـ16 من البطولة.

تشكيل الزمالك المتوقع

وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني أو (الونش) - حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي- محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن أو (مصطفى فتحي)

الهجوم: كاسونجو كابونجو

القناة الناقلة المفتوحة وترددها

أعلنت قناة أون سبورت بث مباراة الزمالك والقطن التشادي، حصريا.

وخصصت إدارة القناة العديد من الكاميرات لتغطية كواليس إقامة الفريقين، بالإضافة إلى بعض اللقاءات مع الجماهير من الشارع الكروي.

تردد أون سبورت

القمر: نايل سات

التردد: H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500