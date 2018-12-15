شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدي زيه التقليدي وبطل تشاد باللون الأخضر في مباراة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والقطن التشادي، المقرر لها السابعة من مساء السبت، على استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية وسيقام لقاء العودة يوم 23 ديسمبر الجاري.

واتفق مسئولو الناديين خلال الاجتماع الفني، على ارتداء فريق الزمالك لزيه التقليدي «القميص الأبيض والشورت الأبيض»، في حين يرتدي بطل تشاد زيه باللون الأخضر.

وشهد الاجتماع حضور أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك ومسؤولي النادي التشادي، بالإضافة إلى طاقم التحكيم ومراقب المباراة.