هؤلاء المتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي

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خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 08:52 صباحاً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، قائمة تضم 10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء عن عام 2018.

ووفقاً لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، ضمت القائمة المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

إضافة إلى الغابوني بيير أوباميانغ والنيجيري أليكس إيوبي (أرسنال)، والمغربي مهدي بنعطية (يوفينتوس)، والكاميروني الدولي أندريه أونانا (أياكس أمستردام).

كما ضمّت أيضاً الأوغندي دينيس أونيانجو من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وأنيس البدري لاعب وسط الترجي التونسي بطل أفريقيا، ووليد سليمان لاعب الأهلي المصري.

وفاز صلاح بالجائزة العام الماضي بعد منافسة شرسة مع الثنائي ماني وأوباميانغ، في حين تقام مراسم هذا العام لتوزيع الجوائز في العاصمة السنغالية داكار يوم 8 يناير 2019.