انت الان تتابع تفاصيل خبر جنوب أفريقيا تنافس مصر لاستضافة العرس القاري 2019 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 08:52 صباحاً - أعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، يوم الجمعة، تقدمه بطلب رسمي لتنظيم بطولة كأس الأمم 2019.

ووفقاً لموقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت، "قبل ساعات من غلق باب التقدم قرّرنا التقدم بطلب إلى الاتحاد القاري لاستضافة أمم أفريقيا 2019".

بذلك أصبحت جنوب أفريقيا هي المنافس لمصر للحصول على شرف استضافة النسخة القادمة من العرس القاري.

وكان الاتحاد الأفريقي سحب التنظيم من الكاميرون ليفتح الباب أمام أي دولة آخرى راغبة في التقدّم بطلب لتنظيم البطولة، على أن يكون أقصى موعد للتقديم قبل منتصف ليل الجمعة، وتم اعتماد توقيت القاهرة لكونها مقرّ الاتحاد الأفريقي.

ووضع الاتحاد الأفريقي مجموعة من المعايير للدولة المتقدمة بطلب التنظيم؛ منها توفّر عدد 6 ملاعب لاستضافة المباريات، وأن يكون هناك ملعبان سعتهما 15 ألف متفرّج، بالإضافة إلى اثنين آخرين بسعة 20 ألفاً، وملعبين بسعة 40 ألفاً.