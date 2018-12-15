انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد صلاح يفوز بجائزة "BBC" لأفضل لاعب أفريقي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 08:52 صباحاً - فاز النجم المصري، محمد صلاح، للعام الثاني توالياً، بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب أفريقي لعام 2018.

وتفوّق صلاح على المغربي مهدي بن عطية، والسنغالي ساديو ماني، والغاني توماس بارتي، والسنغالي كاليدو كوليبالي.

وكان صلاح قد فاز بالجائزة أيضاً العام الماضي، في موسم استثنائي مع نادي ليفربول ومنتخب مصر.

ويحتل صلاح حالياً صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعشرة أهداف، بالتساوي مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

كما قاد صلاح ليفربول للتأهل لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز ثلاثة أهداف في دور المجموعات، من بينها هدف الفوز على نابولي الإيطالي في مباراة حاسمة، وهو الهدف رقم 13 للاعب المصري خلال مشاركاته في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني أفضل هداف لليفربول في تاريخ البطولة، بعد أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

ويُعدّ صلاح ثالث لاعب مصري، بعد محمد أبو تريكة ومحمد بركات، يفوز بتلك الجائزة، لينضم إلى قائمة أساطير اللاعبين الأفارقة؛ من أمثال جورج ويا، وعبيدي بيليه، وجاي أوكوشا، وديديه دروغبا.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. ورغم غيابه عن المباراة الافتتاحية لمصر في كأس العالم فإنه شارك أمام روسيا والسعودية وسجّل هدفين في المونديال.

وتُوج صلاح خلال عام 2018 بجائزة ثالث أفضل لاعب في العالم، بعد الكرواتي لوكا مودريتش، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح أول لاعب مصري وعربي في التاريخ يصل للقائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم.

كما احتل صلاح المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2018، وفقاً لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وهو أعلى ترتيب للاعب أفريقي في جائزة الكرة الذهبية منذ الكاميروني صامويل إيتو، الذي حل خامساً في عام 2009.