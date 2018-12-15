انت الان تتابع تفاصيل خبر "السترات الصفراء" تؤجل 5 مباريات بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 08:52 صباحاً - أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، تأجيل 5 مباريات خلال الأسبوع المقبل؛ على إثر المخاوف الأمنية التي ترافق احتجاجات "السترات الصفراء" المستمرة ضد الحكومة.

وقالت الرابطة في بيان: إنه "تقرر تأجيل مباريات ضمن الجولة 18 المقررة في مدن ديجون ونانت وإميان وجانجون ومرسيليا، الأسبوع المقبل، بينما تغيرت مواعيد مباريات في مدينتي نيس وكاين".

وألغيت 6 مباريات من أصل 10 في الجولة الماضية للدوري الفرنسي؛ بسبب احتجاجات "السترات الصفراء" التي اجتاحت البلاد منذ منتصف نوفمبر المنصرم، حسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وتنظم حركة "السترات الصفراء"، غداً السبت، حراكها الخامس ضمن سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر الماضي، ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود.

وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون، الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ودعَوه إلى للاستماع إلى مطالبهم.