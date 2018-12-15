انت الان تتابع تفاصيل خبر 1500 مشارك قطعوا هذه المسافة في جولة العلم 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 08:52 صباحاً - اختتمت النسخة الثانية من جولة العلم بدولة قطر، أمس الخميس، بنجاح كبير، في مشهد احتفالي بالعلم القطري، وباليوم الوطني لقطر، بمشاركة أكثر من 1500 فرد من مختلف فئات المجتمع.

وشهدت الجولة التي امتدت على مسافة 380 كيلومتراً عبر الدوحة وخارجها، مشاركة الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في فعالية المدينة التعليمية.

وشارك أيضاً رياضيون حاليون ومعتزلون، وسفراء ودبلوماسيون، وما يقارب من 800 طالب وطالبة، و10 ناجين من مرض السرطان، و200 فرد من عامة السكان.

وكان لافتاً حضور نجمي كرة القدم العالميين ويسلي شنايدر وصمويل إيتو، اللذين يلعبان حالياً في نوادي قطر، وهي ما اعتبرت مشاركة ذات طابع خاص.

وتبادل المئات من المشاركين العلم القطري الذي انطلق في جولته صباحاً من شاطئ سيلين، ليطوف عبر 19 محطة في أهم المعالم بالبلاد، من بينها مطار حمد الدولي، ومتحف الفن الإسلامي.

وجاءت الجولة أيضاً على الحي الثقافي "كتارا"، ومنطقة اللؤلؤة، وجامعة قطر، وحديقة الشيراتون، ومؤسسة قطر، ومارينا لوسيل.

كما حلّق العلم فوق أشجار المانغروف في الذخيرة، ومرّ على اللجنة الأولمبية القطرية، وغيرها من المحطات، قبل أن يختتم مشواره في أسباير زون.

وقد اختيرت المحطات التي زارها العلم بعناية، بحيث تضمنت أبرز المناطق والمنشآت في البلاد، لتعكس مختلف جوانب الحياة التي تتمتع بها قطر.

وقال أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية، جاسم راشد البوعينين، لصحيفة "العرب" القطرية: "مرة أخرى نثبت للعالم بأن قطر قوية وتزداد قوة بحب أهلها وتضامنهم وإخلاصهم".

وأضاف: "رأينا كيف اتحد أكثر من 1500 فرد من سكانها من مختلف الثقافات ومجالات العمل من أجل تقديم شيء لها، في مشهد رائع عكس التعددية الثقافية والتفاهم الذي تتمتع به دولتنا".

يشار إلى أن العلم القطري انتقل من محطة إلى أخرى، ومن يد إلى يد، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية، شملت الجري، والمشي، والسباحة، وركوب الدراجات الهوائية، والغطس.

واختتم رحلته الرياضية الوطنية بالاحتفال في حديقة أسباير، حيث تجمّع رياضيون وعامة الناس لمشاهدة مراسم رفع العلم.