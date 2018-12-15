شكرا لقرائتكم المصرى يواجه بطل بوركينا فاسو فى مستهل مشواره بالكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الكرة بالنادى المصرى، اختباراً جديداً عندما يواجه نظيره ساليتاس اف سى بطل بوركينا فاسو، في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد المصري ببورسعيد فى ذهاب دور الـ 32 من النسخة السادسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، وانتظم الفريق فى معسكر مغلق مساء أمس الأول الخميس، بإحدى القرى السياحية ببورسعيد استعداداً للقاء المرتقب، وركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة مصطفى يونس على عدد من النواحي الخططية والتكتيكية، كما شهد المعسكر مشاهدة أكثر من مباراة للفريق الضيف للوقوف على نقاط القوة والضعف به .

وطالب مصطفى يونس اللاعبين بإغلاق ملف الدورى العام مؤقتا، والتركيز فى الكونفدرالية خاصة وأن الفريق كان صاحب لقب الحصان الأسود فى النسخة الأخيرة، ونجح فى التأهل إلى الدور قبل النهائى قبل أن يخرج على يد فيتا كلوب الكونغولى، لذا طلب من اللاعبين القتال لتحقيق إنجاز جديد يُحسب لهذا الجيل ومصالحة الجماهير عقب تراجع النتائج محلياً خلال الفترة الماضية.

ويدير المباراة طاقم حكام من النيجر، وهم محمد علي موسى حكماً للساحة ومعه يحيى محمد مساعداً أول، وعبد العزيز سالي مساعداً ثانياً ،وحسن عبده حكماً رابعاً، وهم جميعاً من دولة النيجر ، فيما تم تكليف الكيني حسين صوالح للقيام بمهام مراقب المباراة والنيجيري شوكوادي كاليستوس لمراقبة الحكام.

وتشهد المباراة حضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية، وطرحت ادارة المصري تذاكر مباراة الفريق أمام ضيفه ساليتاس البوركيني والمخصصة بمدرج الدرجة الأولى "يمين وشمال" لأعضاء الجمعية العمومية “العاملين” والمسددين لاشتراك السنة المالية 2019/2018 ، علماً بأن قيمة التذكرة بلغت عشرين جنيهاً وتم تسليمها بموجب بطاقة العضوية وبطاقة الرقم القومي.