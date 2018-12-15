شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج الحربى يعقد جلسة الحسم مع عامر عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى خلال الساعات القليلة المقبلة جلسة حاسمة مع عامر عامر حارس مرمى الفريق لإنهاء ملف تمديد تعاقده مع العجلات الحربية بعد أن اقترب الطرفين من الوصول لإتفاق حاسم فى هذا الشأن

وينتهى تعاقد عامر عامر مع الإنتاج الحربى بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأى ناد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الأحد 23 ديسمبر الجارى على ستاد المكس فى إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام .

ويقدم الإنتاج الحربى موسماً متميزاً حيث يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى ستة مواجهات وتعادل فى ثمانية وخسر 3 لقاءات فقط وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 16 هدف .