شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح ملف الراحلين ويُقرر الاستغناء عن كوليبالي وتوفيق ونجيب والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يفتح جهاز الكرة بالأهلى ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى ظل التعاقد مع لاعبين جدد بينما هناك أكثر من لاعب من المنتظر أن يتم قيدهم فى القائمة وعلى رأسهم الوافدان الجدد محمود وحيد ومحمد محمود وصالح جمعة المنتهية اعارته فى السعودية والمقيدين على قائمة الانتظار عمرو بركات وعمرو جمال ،بالإضافة لدخول الأهلى فى مفاوضات لضم لاعبين جدد لن يقلوا بأى حال عن ثلاثة لاعبين سيتم قيدهم فور التعاقد الرسمي معهم.

أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن هناك عدد من اللاعبين مرشحين للرحيل سواء بالاستغناء النهائي عنهم أو إعارتهم للأندية التى طلبتهم ومنهم المالى ساليف كوليبالى ومحمد نجيب وأكرم توفيق، وبدأت إدارة الأهلى بالفعل فى انهاء ارتباطها بعدد منهم، حيث تم تكليف أنيس بوجلبان لاعب الفريق السابق، والمتواجد فى القاهرة بالوقت الحالى، بتسويق المالى ساليف كوليبالى فى الدوري التونسي كما اتخذت الإدارة الحمراء قراراً نهائياً بعدم تجديد عقد محمد نجيب الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وكذلك إعارة أكرم توفيق.