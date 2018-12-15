رياضة | كول كورة مشاهدة مباراة المصري ضد ساليتاس في الكونفيدرالية كورة ستار تابع المصري يوتيوب اليوم

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المصري البورسعيدي تمكن من تحقيق نتائج جيدة في النسخةالماضية من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، الفريق الذي كان يقوده المدير الفني المصري حسام حسن تمكن من بلوغ نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، إلا أنه خرج من هذا الدور عقب خسارته على يد فريق فيتا كلوب الكونغولي، ليحرم الفريق المصري من تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية في البطولات الأفريقية.
على الجانب الآخر فإن فريق ساليتاس البوركيني فاستهل مشواره ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية من الدور التمهيدي، إذ أن الفريق البوركيني تمكن من الفوز على واكريا الغيني بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، قبل أن يتلقى الخسارة على يد الفريق الغيني بثلاثة أهداف لهدف، ليحصد فريق ساليتاس بطاقة التأهل بأفضلية تسجيله خارج الديار.
موعد مباراة المصري وساليتاس
وقد تقرر أن تُقام مباراة المصري وساليتاس البوركيني في ذهاب دور ال 32 الأول من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية مساء يوم السبت، على أن تنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة المصري وساليتاس
ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر للقاء المصري ضد ساليتاس في الكونفيدرالية الأفريقية من خلال شاشة قناة نايل سبورت التردد الأرضي، والقنوات الأرضية المصرية.
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