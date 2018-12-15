شكرا لقرائتكم الجبلاية يدرس التقدم باقتراح للكاف باعتبار برج العرب ملعب المنتخب الرئيسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد الكرة التقدم باقتراح الي الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يتضمن أن يصبح إستاد برج العرب هو الملعب الرئيسي للمنتخب الوطني في البطولة ، لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير في المباريات التي يخوضها الفراعنة اصحاب الأرض وهي المباريات التي تشهد حضور جماهيري كبير ، بعكس باقي المباريات التي يمكن ان تقام في اي ملاعب حيث تشهد حضور جماهيري أقل.

ورشّح اتحاد الكرة 8 ملاعب لإستضافة المباريات وهى إستاد القاهرة والسلام والدفاع الجوي والكلية الحربية وبرج العرب والإسكندرية والإسماعيلية والجيش بالسويس، كما تقرر ان تكون البطولة مقامة علي 4 مدن هي القاهرة والإسكندرية والاسماعيلية والسويس، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب لاستضافة التدريبات للمنتخبات المشاركة.