شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح يكشف عن مشكلة ستواجه الأهلى فى لقاء العودة أمام جيما الأثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن صالح، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر لكرة القدم، أن مباراة العودة للنادى الأهلى أمام جيما ابا جعفار الأثيوبى، فى بطولة دورى أبطال أفريقيا ستكون صعبة، لا سيما بسبب مشكلة نقص الأوكسجين.

وأضاف صالح قائلاً: "مباراة العودة للأهلى فى أثيوبيا صعبة، سيواجه خصم خفى يجعل حجم جيما أضخم أقوى أسرع أخطر".



محسن صالح

وتحدث صالح عن المشكلة التى ستواجه النادى الأهلى، قائلاً: "سيواجه نقص الأوكسجين وهو سلاح جيما الذى سيعتمد عليه فكرات الدم الحمراء الحاملة للأوكسجين تتكسر خلال نصف ساعة".

وتابع متحدثاً عن الحل بقوله: "إذا أراد الأهلى الصعود عليه أن يصل ليلة المباراة وأن يسجل ولو هدف قبل انتهاء هذا الوقت".

كان النادى الأهلى قد حقق فوزاً مهماً على جيما أبا جعفار الأثيوبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد برج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.